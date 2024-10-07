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Madarator
В Польше создали Украинский легион, записаться в который решили всего 200 человек
В военной терминологии это всего лишь усиленная рота или полубатальон.

   Крайне низкий энтузиазм показывают граждане Украины, ныне находящиеся на территории Польши. Так жители украинского государства, по той или иной причине очутившиеся в стране-соседке, лишь в количестве 200 человек решили записаться в формирующийся украинский легион. И это из более чем 950 тыс. граждан, пересекших границу Польши с марта 2022 года. Всего же в польском государстве находится несколько миллионов украинских граждан. О не очень приятных перспективах полного укомплектования Украинского легиона пишет местное ИА PAP.

   По словам польских корреспондентов, главный вербовочный пункт подразделения находится в Люблине, удобно расположенном в восточной части Польши, но это всё равно ничего не меняет в области сильного нежелания украинцев служить.

   Приводя более точные данные, журналисты указали, что 138 граждан-украинцев решили записаться в состав легиона посредством сети Интернет, а остальные 58 посредством писем-заявлений, отправленных в диппредставительства Украины, расположенные на польских землях.  



   А мы вспомним, что с большой официальной помпой новость о том, что за пределами украинского государства в стадию формирования перешел добровольческий Украинский регион, сообщил никто иной как украинский президент. Об этом было объявлено минувшим летом. Как заявил тогда Зеленский, в легионе ждут украинцев, переехавших в ЕС. Сражаться в рядах отряда могут граждане от 18 до 60 лет с украинским паспортом, прошедшие перед отправкой на Украину учебные сборы на польских полигонах.

   Причем весть о том, что набор добровольцев идёт слишком медленно, сообщил руководитель польского МО Владислав Косиняк-Камыш.

#польша #украинский легион
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