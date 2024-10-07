Дяди за океаном в большом раздражении: самая плохонька ракета для "Патриота" стоит от 1 млн. долларов.

О том, что украинские чиновники немного недоговаривают, утверждая, что ВС РФ попали в пустующие помещения обычного корабля, доказывают кадры объективного контроля российского беспилотного дрона-наблюдателя. ИК-датчики, заключенные в сенсор обычной камеры, запечатлели, как баллистический «Искандер» попал в момент разгрузки судна, где вместо обычного груза, находились дефицитные и очень дорогие противоракеты, предназначенные для восполнения боекомплекта американского ЗРК «Patriot».

Так в момент перегрузки с трюмов корабля в тентованные грузовые автомобили, головной боеприпас врезался в плавучий склад, вызвав одновременный взрыв западного оружия на воде и на суше, после чего по пристани распространился масштабный пожар. Соответствующее видео загружено на ТГ-канале «Изнанка».





Почему «мирное» судно начало детонировать как один большой накопитель взрывчатых веществ общей массой более 10 тонн, украинские военные аналитики вовремя «пропустили».

Местные спикеры от военной администрации Одесской области лишь вскользь подтвердили, что удар ВС России всё-таки был, задев сухогруз, прибрежные склады и грузовики. Российские военные обозначили совсем иную информацию, предположив, что корабль был вовсе не мирный, привезя из Европы снаряды и ракеты.

Не меньше досталось и иным объектам, непосредственно использующимся украинской армией для обеспечения бесперебойного питания для своих нужд. Зафиксирована атака по нефтяной базе, Дунайскому и Одесскому портовым комплексам. Был прилёт и в районе порта Южный.