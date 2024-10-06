Падающие обломки "сбитых" дронов-камикадзе принесли куда больший урон для одесских объектов ВСУ, чем прямой прилёт.

Ночь с 5-го на 6-е октября для украинских военных объектов оказалась слишком сложной и бессонной. О соответствующем совершенно неспокойном настроении подразделений ВСУ, расквартированных в Одессе, свидетельствуют множественные фото- и видеодоказательства обширных детонаций и ярких вспышек после падения российских дальнобойных БЛА, оснащенных 50-килограммовыми БЧ. И что хуже всего для украинского высшего командования, источником большинства взрывов стал местный нефтеперерабатывающий завод.





По информации с мест, "Гераней" в вечернем одесском небе до неприличия много.





Так кадры, снятые очевидцами ночных событий на личные смартфоны, демонстрируют зрителям характерные звуки работающих бензиновых двигателей БПЛА, свободно передвигающихся в одесском воздушном пространстве. Помимо мелодии включенных «газонокосилок», одесское ночное небо прочерчивают следы светящихся трассеров украинских передвижных постов ПВО, пытающихся своей неприцельной стрельбой противодействовать российским барражирующим дронам.





Обстановка в Одессе на 23:00 по Москве. Источник: ТГ-канал "Военный осведомитель"







А мы тем временем узнаем, что Одесский НПЗ в своем значении для официального Киева является одним из ключевых отраслевых предприятий, занимая почётное четвертое место по совокупной мощности своей производимой продукции. И хотя объекты предприятия, выпускающие продукцию из нефти давно не обновлялись, до сегодняшней ночи деятельность на НПЗ продолжалась.