Мнения сторон диаметрально противоположные.

Достоверных сведений, что уничтожили иранские ракеты во время вчерашней вечерней ракеты на Израиль, пока нет.

Официально заявлено, что ВС Ирана атаковали во время массовых обстрелов Израиль как минимум 180 баллистическими боеприпасами. И как выяснили корреспонденты Guardian, били и гиперзвуковыми Fattah, предположительно разгоняющимися до 16 тыс. км\ч. После комментариев Тель-Авива в Лондоне и Вашингтоне заявили о 200 запущенных иранских ракетах.

В ответном выступлении КСИР было заявлено, что 90% боеприпасов иранской стороны преодолели противоракетный израильский заслон, поразив при этом заложенные в полётном задании цели.

Так по данным иранских масс-медиа вышли из строя после атаки двадцать F-35I совокупной ценой в 2,5 млрд. долларов, уничтоженные в пределах охранного периметра воздушной гавани израильских ВВС Неватим. Под удар из сообщений иранских СМИ попали и базы рядом с Тель-Авивом. Взорвалась одна из ракет и в округе штаб-квартиры Моссада, о чем есть подтверждающее видео.









Маленькие светящиеся в небе точки - это преодолевшие защитный противоракетный купол армии Израиля иранские ракеты





В ответных комментариях израильской стороны наоборот заявлено, что чуть ли не 99% иранской баллистики безопасным способом было уничтожено местной системой ПРО. Это же «подтвердили» Великобритания и США, которые тоже участвовали в защите Израиля.

Согласно словам израильских медиков, им неизвестно вообще о пострадавших людях.

А мы позволим предположить, что в данный момент времени не в интересах официального Тегерана атаковать сколько-нибудь важные военные объекты Израиля в преддверие так называемой сделки, когда Вашингтон «пообещал» снять с Ирана часть экономических санкций, что в теории является лишь совместным блефом Израиля и США.