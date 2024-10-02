Но с объективным контролем "уничтожения" израильских самолётов пятого поколения персидское новостное агентство, что естественно, не спешит.

Используя фактор внезапности и массовости применения баллистических ракет, в том числе гиперзвуковых, иранским вооруженным силам удалось добиться потрясающих по эффективности ракетных обстрелов израильских военных баз. Так об этом сообщает информационное агентство исламской республики Shafaqna. «По словам» корреспондентов иранского канала, дальнобойные средства местных ВС смогли преодолеть многоуровневую защиту израильской ПРО и застать врасплох не менее 20 израильских истребителей 5-го поколения F-35, размещенных на авиационной базе Неватим.

Сообщается, что именно этот военный объект ЦАХАЛ и был одной из центральных целей сегодняшней масштабной ракетной атаки.

По данным различных СМИ, в том числе и западных, ВС Ирана атаковали Израиль ракетами, чье число от публикации к публикации разнится на порядки: разные источники сообщают как о старте нескольких десятков, так и около 500 запусков разномастной иранской баллистики.





Хвостовая часть одной из иранских ракет в Израиле





По официальной же правительственной информации израильских чиновников, хотя некоторые из ракет Тегерана смогли найти брешь в «Железном куполе», в реальности военного урона причинили на уровне математической погрешности. К тому же по сообщениям с мест, места стоянки тактической авиации Израиля, в особенности на базе Неватим, защищены укрепленными укрытиями, рассчитанными на прямй прилёт советских авиабомб класса ФАБ-250. Что явно предполагает, что цифра в 20 уничтоженных «Тридцать пятых» без кадров объективного контроля с иранской стороны, кажется взятой с потолка. Тем более не в интересах иранских властей нагнетать обстановку на фоне высокого шанса заключить ту самую сделку с официальным Вашингтоном о снятии части тяжелых для иранской экономики финансовых санкций.

К тому же Иран не готов к полноценному конфликту высокой эффективности с Израилем, тем более между странами нет прямой сухопутной границы. А в случае реальной вооруженной борьбы между странами, на стороне Тель-Авива обязательно выступит Пентагон и другие западные союзники Израиля, что явно сегодняшнему Тегерану надо меньше всего. Поэтому у Ирана найдется тысяча и одна причина, почему ракеты, преодолевшие противовоздушный барьер зенитных систем Израиля, максимум, что поразили, так это заброшенные «тактические сараи» посреди местной израильской пустыни.