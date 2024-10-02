В Киеве о таких "мелких вещах" предпочитают не думать.

Украинские инженерные подразделения «забыли» построить крупную защитную линию за Угледаром и Покровском, не предполагая даже в самых своих негативных сценариях о возможности захвата обозначенных городов российскими штурмовиками. Поэтому те защитные сооружения, которые сейчас в спешном порядке пытаются возвести ВСУ в районе Угледара, вряд ли помешают набравшей ход военной машине РФ остановиться. Соответствующее мнение высказал экс-народный представитель в Верховной раде Украины Игорь Мосейчук (внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов) в интервью подкаста «Политбюро».









По словам бывшего нардепа, как бы не умалчивала киевская власть, Угледар контролируется не подразделениями украинской армии, а российскими силами. Точно такой же сценарий в самом ближайшем будущем реализуется и в отношении пока что стоящего Покровска. Оный так же будет сдан, уверен Мосийчук. А уже после негативный тренд для украинского государства не только не уменьшится, а будет возведен в степень, когда оперативный простор для наступающих россиян будет наконец получен. Именно в этот момент появятся высокие шансы, что как минимум пять городов областного значения украинской державы станут передним краем в боях и за них развернутся масштабные сражения. Всё потому что за Угледаром и Покровском нет защитных фортификационных сооружений высокого уровня, пояснил бывший депутат.

Спасти положение могут лишь регулярные силы стран НАТО, но такой шаг со стороны Вашингтона и Брюсселя однозначно приведёт к ядерной эскалации, к чему Белый дом явно не готов.