Так выполнение чисто политических задач размывает потенциал ВСУ почище действий армии РФ.

Пока с сильным запозданием украинские чиновники лишь констатируют о начале боёв в городской застройке с российскими войсками остатков ВСУ, в самом населённом пункте ситуация для разрозненных отрядов украинской армии, кроме как критическая, иначе и не называется. Тем более лишний раз свидетельствует об этом свежие кадры с российскими штурмовиками, установившими российский триколор и красный флаг над административным городским сооружением Угледара.









Теперь вместо украинского биколора над администрацией города алое и трехцветное полотнища.









И хотя освобождение мэрии не значит, что город на 100% свободен, но полное изгнание ВСУ из северного предместья города вопрос чисто технический и за этим время не станет. Причём всё куда хуже для остатков элитной 72-й бригады Чёрных запорожцев, так и не получившей приказ от украинских генералов на отход из города-крепости. Таких «счастливчиков», по меткому определению иностранных журналистов из Telegraph, может быть несколько сотен человек. Тем более, выход «к своим» не совсем оправдан, из-за высокой плотности российского артиллерийского огня и его близости, а также действия fpv-подразделений ВС России по вероятным путям эвакуации украинских сил.