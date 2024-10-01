Дефицит высокоточных авиационных боеприпасов у украинских бомбардировщиков налицо, а будет ещё хуже.

Из-за неуспеха заокеанской миссии Владимира Зеленского, которому не удалось выпросить у Джо Байдена до завершения президентских выборов в США в ноябре разрешение на дальнобойные ракетные боеприпасы, которыми можно атаковать земли в глубине России, местным военным авиаторам ВВСУ приходится, наряду с западным высокоточным авиационным оружием, использовать советский ракетный атавизм из эпохи 1970-х годов. Речь идёт о задокументированном фотофакте, когда пилот украинского Су-24 провёл обстрел российских позиций при помощи без всяких кавычек доисторической ракеты Х-25. Соответствующий снимок появился в ТГ-канале «Воевода вещает».

Так редакция телеграм-ресурса указала, что боеприпас на момент своего появления 55 лет назад был достаточно эффективен, имея боевую часть с высокой мощью. Но есть нюанс: «Двадцать пятая» остаётся грозным оружием, если оппонент представляет собой сухопутные войска, прикрытием с воздуха которых никто не занимается, а наземные установки ПВО имеют зачаточное состояние, либо что ещё лучше, их нет вовсе. Именно тогда, летящая на 10 километров ракета, принесёт большой урон. Но что делать, если есть и авиационное прикрытие и системы ПРО, как это происходит со стороны ВС России в зоне СВО? Тогда Х-25 превращается в достаточно мощный, но бесполезный для точных ударов неуправляемый реактивный снаряд, что очень неэффективно. Тем более ни один украинский пилот, будучи в здравом уме, ни за что не подлетит «в упор» к российским окопам или скоплению войск на расстояние в 10 000 метров, точнее ему никто не даст это сделать – дальнобойные противовоздушные ракеты истребителей Р-37М способны пролететь 400 километров, а наземные зенитные комплексы без проблем достреливают управляемые ракеты на дистанцию от 100 и более км.