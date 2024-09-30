Если это не провокация, то что мешало перекрасить американский истребитель в родные для него "звёздополосатые" цвета?

Отраслевой журнал американской военной авиации стал автором публикации уникальной фотографии, выполненной в районе Аляски и её морской акватории. Так 23 сентября в своеобразную «фотоловушку» угодил борт противолодочной вариации Ил-38, приписанный к авиации Тихоокеанского флота. Иностранные корреспонденты в новости портала уточнили, что отечественный самолёт находился в нейтральном воздушном пространстве и был задействован в обыденном патрулировании.

Но американские генералы настолько были удивлены даже базовой миссией российского Ила, что подняли в воздух F-16, что видимо не стало сюрпризом для военных лётчиков ТОФ.

Но вот что точно удивило наших пилотов и читателей американского издания, так это окраска «Шестнадцатого», на который была возложена функция сопровождения Ила. Одномоторный истребитель был выкрашен в оригинальный камуфляжный окрас ВКС РФ. То есть состоял из внешнего покрова сине-серо-голубых оттенков.









После выяснилось, что такими спецсамолётами вооружена 18-я истребительная эскадрилья, чей воздушный парк состоит из F-16. Причем самолёты авиационного соединения – регулярный участник всевозможных учений американской армии, на которых пилоты эскадрильи носят статус «Агрессоры», выполняя роль российских ВКС.

В настоящий момент подразделения 18-й находятся на Аляске, но из-за лишь недавнего перебазирования на этот участок все самолёты не удалось покрасить в базовый для американской боевой авиации цвет. Отсюда и цвета российских истребителей на технике ВВС США.