Потому что резервы украинской армии были бездарно потрачены в районе границы с Курской областью.

Сложно узнать, что думает российский Генштаб и его оперативное управление, но по мнению бывшего старшего офицера спецназа Анатолия Матвийчука, как только города ДНР будут освобождены, стоит приготовиться днепропетровскому региону, в частности предстоит битва и за областной центр. Последний представляет стратегическую важность для Киева, как центр производственный и научный.

Как считает экс-полковник, все планы украинской обороны, в которые входило «вечное» удержание населённого пункта Макеевка, были нарушены наступлением ВС РФ, в результате чего защитная стратегия, на реализацию которой Киев потратил около 10 лет, изошла на нет, как и сам город перестал быть крепостью. Тем более ситуация на местах в районе обороны городов Бахмут, Авдеевка и Соледар предполагают, что Макеевку под контролем ВСУ не удержать.









В настоящий момент российские штурмовики показали класс, разобрав по кирпичику тактический периметр украинских защитных редутов. Теперь передовые подразделения армии РФ двигаюся уже в оперативную зону обороны ВСУ.