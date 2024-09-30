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Madarator
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
Потому что резервы украинской армии были бездарно потрачены в районе границы с Курской областью.

   Сложно узнать, что думает российский Генштаб и его оперативное управление, но по мнению бывшего старшего офицера спецназа Анатолия Матвийчука, как только города ДНР будут освобождены, стоит приготовиться днепропетровскому региону, в частности предстоит битва и за областной центр. Последний представляет стратегическую важность для Киева, как центр производственный и научный.

   Как считает экс-полковник, все планы украинской обороны, в которые входило «вечное» удержание населённого пункта Макеевка, были нарушены наступлением ВС РФ, в результате чего защитная стратегия, на реализацию которой Киев потратил около 10 лет, изошла на нет, как и сам город перестал быть крепостью. Тем более ситуация на местах в районе обороны городов Бахмут, Авдеевка и Соледар предполагают, что Макеевку под контролем ВСУ не удержать. 



   В настоящий момент российские штурмовики показали класс, разобрав по кирпичику тактический периметр украинских защитных редутов. Теперь передовые подразделения армии РФ двигаюся уже в оперативную зону обороны ВСУ.

#аналитика #всу #вс рф
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