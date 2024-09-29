Пока его бойцы находятся в окружении ВС РФ и не знают выйдут ли, Иван Винник ждёт назначения на более высокую должность.

Руководитель 72-й ОМБр украинской армии, находящейся по настоящий момент в полуокруженном населённом пункте Угледар в Донецкой области, уволен из начальства бригады. Соответствующее расследование провели журналисты украинского портала «Страна.ua». Украинские корреспонденты посетили страницу соединения в местной соцсети и оттуда почерпнули достоверную информацию. В публикации Винник выразил благодарность сослуживцам и сделал итоговые выводы по окончанию своей работы в бригаде.

Информация о том, что полковник ВСУ больше не командир соединения, обороняющего Угледар, появилась ранее в пресс-релизе оперативного командования ВСУ «Север». Вышестоящий штаб обозначил причины увольнения Винника «как переход на вышестоящую должность». Кто теперь будет натурально спасать положение солдат и офицеров истощенной на предельном уровне бригады Чёрных запорожцев, уточнять в руководстве украинской армии отказались.









Прямо сейчас Угледар находится в плотном кольце из российских войск, где абсолютное большинство трасс и проселочных дорог из населённого пункта либо физически блокированы, либо находятся под плотным огневым куполом подразделений ВС РФ.

В иностранной прессе предполагая, что генералы ВСУ не настолько глупы, чтобы оставлять одну из самых боеспособных бригад «с концами» в обреченном на взятие российскими штурмовиками городе, в режиме информационной тишины отдали приказ о выводе 2000-го контингента.