Потеря одного американского истребителя гарантирует военнослужащему "джек-пот" в размере 15 млн рублей.

Перед ВКС РФ поставлена первостепенная задача найти и вывести из строя украинские F-16, которые европейские союзники Киева с разрешения США передали украинской армии. Причём режим уничтожения касается как самолётов, расположенных на военных аэродромах, так и совершающих боевые задания в небе. О том, что украинским экипажам и наземной обслуге нужно быть готовыми к постоянным атакам, информирует ТГ-канал «Военное дело».

Предполагается, что это не «рекламная акция» российского командования, а насущная необходимость из-за вероятного появления на вооружении американских истребителей ВВСУ дальнобойных боеприпасов. В частности речь идёт о ракетах JASSM. Последние, в своих некоторых модификациях, способны преодолеть около 1000 километров.









Информация о том, что Киев рассчитывает получить дальнобойные авиационные боеприпасы семейства JASSM, предоставлена сотрудниками Reuters. Американские корреспонденты утверждают, что на секретной встрече между высокими чинами Украины и США была заключена договоренность о передаче из запасов Пентагона таких ракет. Предполагается, что дальнобой появится ориентировочно в конце этой осени или зимой. Правда, на официальном уровне, подобные данные отрицаются.

Но чем дольше Вашингтон затягивает с решением предоставления Украине своих высокоточных ракетных вооружений, тем выше шанс, что носители таких снарядов попросту закончатся: по словам украинского блогера Шария, четыре F-16 пострадали во время недавней российской атаки.