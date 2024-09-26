Утилизация "сверхсовременных" F-16 идёт по плану. Правда российскому, а не украинскому.

По информации автора собственного ТГ-канала Анатолия Шария, один из ударов российской армии застиг врасплох авиационное звено ВСУ. В результате сверхуспешной атаки были безвозвратно потеряны сразу четыре борта F-16.

Как уточнил Шарий, огневой налёт вышел неожиданным и поэтому на 100% успешным. В настоящий момент украинский блогер, проживающий вне Украины, пытается уточнить данные у своих подписчиков, имеющих доступ к закрытой информации по ситуации с уничтоженным имуществом украинских ВВС.

Сам случай как со стороны командования ВСУ, так и со стороны пресс-службы ВС РФ, пока что никак не комментировался.









Хочется добавить, что долгожданные для украинской армии одномоторные американские истребители, практически сразу с момента своего появления в расположении украинских авиаторов, стали больше не элементом настоящего доминирования в боевых действиях ВСУ, а именно настоящей головной болью для всех союзников Киева, и что естественно, военно-политического руководства Украины. И продиктована такая трактовка не только слишком малым количеством переданных истребителей, а прежде всего большим символическим и репутационным значением легких истребителей США. Ведь даже потеря одного F-16, как это стало с пилотируемым подполковником Алексеем Месем бортом, разбившемся в августе, вызвали большой резонанс не только на Украине, но и в стане партнёров Киева. Причем, подтвердив крах боевой машины на официальном уровне, украинский Генштаб не спешит ознакомить украинскую общественность хотя бы с предположительной причиной падения, боясь навлечь гнев как Владимира Зеленского, так и западных союзников.