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Economist: Запад должен убедить Зеленского отказаться от утраченных территорий
Владимир Александрович мог взять джек-пот, согласившись на Стамбульские соглашения в 2022 году, но шанс уже упущен.

   Владимир Зеленский выдвигает слишком максималистичные цели, обещая украинскому народу отбить все земли, над которыми Россия установила контроль во время своей спецоперации. Но по мнению ведущих аналитиков и советников западных лидеров, это невозможно в силу объективных причин. Именно поэтому руководители ведущих западных государств должны найти точки давления на Зеленского, убедив отказаться от своих заявок вернуть все утраченные территории. Соответствующая публикация вышла из-под пера авторов The Economist.  



   Как считают журналисты издания, не украинская армия сейчас продвигается вперёд: наступательный успех сопутствует лишь ВС России. И как бы не требовал Зеленский, украинский Генштаб, даже напрягаясь сверх возможностей, победу не обеспечит. 

   И как финальный штрих, что Зеленскому стоит хорошенько призадуматься о совсем безрадостных перспективах ВСУ: поступает актуальная информация об установлении контроля над отрезком железнодорожной ветки на Покровск. Попутно, другие подразделения армии РФ уничтожили три важнейших моста, необходимых украинских вооруженным силам как логистическая связка. "Где тот свет в конце тоннеля, который «видит» Зеленский?" - подводят итоги иностранные журналисты Экономиста. 

#инопресса #инопресса об украине #владимир зеленский
Источник: economist.com
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