Тем временем по данным финансовых аналитиков "портфель" Телеграма стоит 30 млрд. долларов.

В беседе со следователями французской прокуратуры основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что его годовой заработок составляет один эмиратский дирхам, что эквивалентно одной четверти одного американского доллара. О заработках Дурова в своей публикации рассказывает Le Monde.

Корреспонденты французской прессы в материале ознакомили местную публику и с образом жизни владельца приложения, где поведали об аскетичном образе жизни первого. Так мужчина не пьет кофе, не ест мясо, не употребляет спиртные напитки и не курит табакосодержащие смеси. Отказывается «патриарх Телеграм» и от использования лекарств. Причем не меньшее недоумение у иностранных журналистов вызвали регулярные фотосессии Дурова во время приема ванны со льдом или посещение пустыни для утренних медитаций.









Вместе с тем дотошные журналистские расследователи раскопали данные за 2014 год, где ранее житель России получил порядка 300 млн. долларов за отказ от своей доли в соцсети Вконтакте, выкупленной сторонними инвесторами. А финансовые аналитики чуть позже позволили установить рыночную стоимость Телеграма, оценив её на момент 2024 года в 30 млрд. долларов.

А мы вспомним, что Дуров оказался под пристальным вниманием французской полиции после своего незапланированного визита в Париж 24 августа, когда его задержав, обвинили в многочисленных киберпреступлениях, совершаемых правонарушителями в мессенджере Телеграм.