Американские депутаты от Республиканской партии хотят добиться от власти проведения всестороннего расследования после посещения украинским президентом предприятия по производству боеприпасов в Пенсильвании. Девять членов конгресса высказали свое недовольство, найдя в деятельности Зеленского сразу несколько нарушений законодательства США.
Своим вояжем европейский лидер прямо вмешался в политическую борьбу накануне предстоящих президентских выборов: ведь по местным правовым нормам, его во время визита на оружейный завод не должны были сопровождать федеральные чины.
Во-вторых, глава киевской администрации долетел до Пенсильвании на военном борте С-17, принадлежащем армии США, а охраняли украинского президента представители Секретной службы. На что не было никакого согласия американских налогоплательщиков, чьи средства были таким образом израсходованы бесполезно. Разумеется, визит Зеленского не направлен на безопасность Северной Америки и не относится к дипломатическим, добавили конгрессмены.
А мы вспомним, что Зеленский добрался до военного завода в Пенсильвании 22 сентября, когда он потребовал больше изготавливать снарядов для нужд ВСУ.