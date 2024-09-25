Действия Зеленского для республиканцев как та самая красная тряпка для быка.

Американские депутаты от Республиканской партии хотят добиться от власти проведения всестороннего расследования после посещения украинским президентом предприятия по производству боеприпасов в Пенсильвании. Девять членов конгресса высказали свое недовольство, найдя в деятельности Зеленского сразу несколько нарушений законодательства США.

Своим вояжем европейский лидер прямо вмешался в политическую борьбу накануне предстоящих президентских выборов: ведь по местным правовым нормам, его во время визита на оружейный завод не должны были сопровождать федеральные чины.





Во-вторых, глава киевской администрации долетел до Пенсильвании на военном борте С-17, принадлежащем армии США, а охраняли украинского президента представители Секретной службы. На что не было никакого согласия американских налогоплательщиков, чьи средства были таким образом израсходованы бесполезно. Разумеется, визит Зеленского не направлен на безопасность Северной Америки и не относится к дипломатическим, добавили конгрессмены.

А мы вспомним, что Зеленский добрался до военного завода в Пенсильвании 22 сентября, когда он потребовал больше изготавливать снарядов для нужд ВСУ.