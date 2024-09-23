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Madarator
Зеленский во время посещения оружейной фабрики в США попросил ещё больше боеприпасов для ВСУ
То самое знаменитое "Дай" уже на территории Америки.

    Первым делом прилетев в США, украинский президент направился на военную фабрику. На предприятии по производству снарядов Владимир Зеленский практически с порога высказался в комплиментарном ключе по поводу действий американского правительства, информирует ИА Associated Press. Но всё это было лишь предисловием: украинский общенациональный лидер запросил не просто поддержку снарядами для нужд ВСУ, но и выполнить снарядную помощь в ещё больших объемах.

   В публикации иностранных корреспондентов указывается и локация, где Зеленский в очередной раз произнес своё знаменитое «Дай». Речь идёт о снарядном заводе в населённом пункте Скрэнтон.

   Про этот пенсильванский завод известно, что помимо артиллерийского калибра в 155-мм, здесь создаются боеприпасы для миномётов.

   Предполагается, что главной миссией в США для Зеленского является участие в Генеральной Ассамблее ООН. Там руководитель текущей украинской президентской администрации попытается убедить крупных западных лидеров «не оставлять» Украину один на один против России и влить в поддержку украинского государства гигантский финансовый транш. Оной необходимо исполнить вместе с передачей целого списка новейшего вооружения украинской армии. Одним из разделов украинского «плана победы» должен выступить пункт обязательного разрешения атаковать территорию в глубине России дальнобойными западными ракетами.

#владимир зеленский #зеленский в сша
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