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Madarator
Deep state: ВС РФ заняли Украинск и готовятся к штурму Цукурино
И уже есть предположение от части инициативных местных жителей переименовать освобождённый город в Деукраинск.

   Российские штурмовики набрали высокий темп наступления сразу на нескольких направлениях, вынуждая ослабевшие силы украинской армии отступать. И даже приказ украинского Генштаба сражаться до последнего, не стал той причиной, из-за которой города получается удержать. Авиация и в особенности планирующие бомбы ВКС РФ делают так, что даже самые опытные солдаты и офицеры ВСУ вынуждены покидать поле боя и хорошо укрепленные позиции, не имея возможности превзойти активные действия российской стороны. Так был потерян город Украинск на кураховском операционном направлении, пишет портал «Страна.ua». Соответствующую карту с ныне оставленным населённым пунктом публикует тесно аффилированный с украинской военной разведкой ТГ-канал «Deep State».

   Причем со стороны отечественной военной блогосферы информация о том, что Украинск находится уже не под контролем подразделений украинской армии, несколько суток назад сообщили российские военкоры.

   И не сбавляя хода «всепобеждающего катка» российского наступления на южном Донбассе, передовые части ВС РФ накапливают резервы для броска на соседнее Цукурино.

   Не менее печальные новости для украинского Генштаба продолжают поступать и с периметра обороны Селидово, где этот городской пункт так же находится в шаге от ударов с трёх сторон, будучи зажат между тремя векторов атак: с южной и северной стороны, а также с центрального сектора российской атаки.

   Наблюдается прогресс российской армии в районе кураховского участка донецкой ЛБС.

#всу #сводки с передовой #украинск #цукурино
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