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Madarator
Белорусское ПВО перехватило ряд неопознанных беспилотников, пересекших госграницу республики
Неизвестные дроны были сбиты силами расчётов ЗРК "Тор-М2К" или ЗРПК "Панцирь-С1".

   Белорусские зенитчики, управляя российскими установками ПВО в лице ЗРК «Тор-М2К» и ЗРПК «Панцирь-С1», надёжно отработали по неопознанным воздушным целям, решившим под покровом ночи пересечь воздушное пространство госграницы и очутиться в республике Беларусь. Соответствующие сведения поступили от официального представителя местного МО. Так по сообщению пресс-службы оборонного ведомства, в ночное время 5 сентября средства воздушной разведки обнаружили неопознанные беспилотные аппараты. В качестве меры превентивного противодействия был отдан приказ на ударный перехват зенитными средствами.



   Как заявил один из руководителей белорусского ПВО – полковник Сергей Фролов, дежурный расчёт национальной армии без видимых затруднений пресёк нарушение воздушного пространства республики, применив зенитные боевые системы.

   Позже в мировой Сети было загружено видео, опубликованное в ТГ-канале «Военный осведомитель», как утверждается, снятое в Гомеле. В кадры смартфона очевидца события попал огненный шар, спустя мгновения взорвавшийся.



   Известно, что Гомельская область граничит сразу с четырьмя украинскими регионами – киевским, житомирским, ровенским и черниговским.  

   И как пишет ТГ-канал «Русское оружие», самым вероятным кандидатом, нарушившим воздушное пространство союзника России, мог быть разведывательный БЛА ВСУ или дрон-камикадзе. Такое могло случиться из-за активной работы местных систем РЭБ, таких как «Житель», либо «Диапазол». С наименьшей вероятностью это могли быть и российские «Герани». Правда наличие в последних помехозащищенных модулей связи «Комета-М» такой случай практически исключает.

#белоруссия #гомельская область #новости белоруссии #белорусское пво #гомель
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