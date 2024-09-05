Поездить на новинке первыми получится только у представителей доставки или покупателей услуги каршеринга.

Российский производитель из Калининграда – автомобильная компания «Автотор», делает первые шаги к старту производства электрокара с собственным наименованием «АмберАвто», классифицируемому как L7. Первые новости, что отечественный производитель хочет стать первой российской компанией, производящей собственные электроавтомобили без иностранных комплектующих, появились в мировой Сети ровно год назад. Дальше прототип машины увидел спикер ГД Вячеслав Володин. Сделано это было во время посещения Московского Политеха, чьи специалисты напрямую сотрудничают с калининградской компанией.

А мы теперь напомним, что класс L7 иначе называется микроавтомобиль или квадрицикл с атрибутами стандартного авто – рулевым колесом и посадкой. А почему это собственно микроавто? Да потому что собственный вес новинки едва превышает 0,4 тонны, где силовая установка не может быть мощней чем скромные 20 лошадиных сил.









Как объяснили в «Автоторе», подобным малышом живо должны заинтересоваться коммерческие организации, представляющие услуги аренды автомобилей или фирмы, чья основная специализация – доставка.

Представители производителя добавили, что на заводе фирмы будут изготавливаться самые главные агрегаты будущей новинки: начиная от электродвигателя с АКБ, и заканчивая кузовными элементами. Старт производства намечен на будущий год.