Для работы доставщиком не нужен ни диплом, ни знания, а лишь огромное желание быть в постоянном движении.

Начинающие программисты в российском IT получают зарплату около 155 тыс. рублей – именно на такую сумму могут рассчитывать и самые расторопные курьеры. Информация о том, что сейчас лучше работать на доставке различных товаров, чем много лет учиться, нарабатывать опыт и только лишь потом рассчитывать на достойные условия труда, а так же хорошую зарплатную ведомость, написали статью журналисты отечественного филиала Forbes.

Так аналитики из «Мигрант Сервис», к которым за статистикой самых востребованных специальностей обратились корреспонденты Форбс, рассмотрели все профессии и выбрали из них 10 самых-самых по части зарплаты, ориентируясь исключительно на рабочие должности. Так для многих неожиданно на вершине рейтинга укоренился обыкновенный курьер, чья оплата за труд стала равной 155 тыс. рублей. До этого доставщикам, если ориентироваться за данные начала года, платили около 148 тыс. в отечественной валюте.

Как объяснил управляющий «Мигрант Сервис» Андрей Кладов, резкое развитие по направлениям доставки и деятельности маркетплейсов и привело к перераспределению зарплат: компании, занимающиеся подобного рода деятельностью, выиграли конкуренцию за рабочий персонал, попросту имея возможность повысить оплату труда. Так среди доставщиков средняя зарплата за всего лишь за полгода выросла с 90 тыс. рублей до 130 тыс., тем самым показав внушительный рост в 40%.

И как подытожил Кладов, самый обычный трудовой мигрант теперь вправе надеяться на зарплату джуна и мидла. То есть получать за свою работу около 155 тыс. рублей за календарный месяц, не имея за плечами диплома солидного ВУЗа и престижной профессии. Правда директор собственного агентства забыл уточнить, что будут делать человеческие курьеры, когда им на замену придут умеющие ходить и летать роботы, для программирования которых как раз и нужен программист.