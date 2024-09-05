В качестве "превентивных мер" вашингтонская администрация уже ввела санкции против Russia Today, Маргариты Симоньян, ряда топ-менеджеров RT. Под попали медиагруппа «Россия Сегодня», РИА Новости, Sputnik, Ruptly.

Государственная машина американской власти вынашивает план по обвинению российских масс-медиа во вмешательстве в грядущие президентские выборы США 2024 года. Соответствующими данными располагают корреспонденты влиятельной газеты Демократической партии Северной Америки – The New York Times.

По мнению иностранных журналистов, Министерство финансов США в качестве опции первого шага ввело ограничительные меры против высших управленцев российских госканалов и самих госСМИ. Похожий ход со своей стороны предпринял и Государственный департамент. В этом одном из важнейших американских правительственных ведомств указали, что причастные ко вмешательству в выборы главы США получат свою долю санкций.

Как предполагают американские разведчики, в Москве делают ставку на победу Дональда Трампа, чем ущемляют Камалу Харрис. И сделано это сугубо в рациональном ключе: Трамп имеет явно негативный настрой по отношению к Украине и всё, что с ней связано.









Тем временем от слов к делу перешли в ФБР вместе с Министерством юстиции, где дали старт расследованиям в отношении нескольких местных граждан, якобы занимающихся прямым распространением нарративов Кремля.

По мнению американских чиновников, российские представители плаща и кинжала задействуют альянс RT как идеальную платформу для засева американского же общества плодами дезинформации. Лучшим инструментом для этого служит использование ботов и современных методов, в том числе распространение фейков в соцсетях.

Но что хуже всего для текущих американских сотрудников правительства, нападки на Россию, как на переносчика дезинформации, есть ничто иное, как поддержка позиции тех американцев, которые яро болеют за Трампа.