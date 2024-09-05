А для тех кто в это не верит, может посмотреть на макет подвижного состава на ВЭФ-2024.

Стараясь идти в ногу со временем и новыми тенденциями в сфере зеленых технологий, российские инженеры из отечественной фирмы «Трансмашхолдинг» не нашли лучшей платформы для презентации своей новинки пока что в виде макета, как о выставке в рамках ВЭФ. Речь идёт о Восточном экономическом форуме и первом водородном поезде из России – ведь до этого момента ни одна из отечественных коммерческих или общественных организаций не презентовала свой проект по ж\д решениям в виде поезда на основе водородных технологий. Таковыми можно назвать топливные элементы будущего физического продукта компании.

Журналисты с портала techcult.ru отметили, что макет с выставки не произвел впечатления своими габаритными характеристиками или высокой детализованностью, но всё равно был допущен до участия в рамках форума. Экспозицию можно увидеть на стенде Министерства промышленности и торговли России.









Тем временем изучая дополнительную информацию, можно выяснить, что в разработке грядущего поезда на водороде принимали участие сразу три крупных отечественных игрока: это естественно РЖД, удивительно, но и «Росатом», и, наконец, представители администрации Сахалина.

Не обошлось и без заявлений представителей «Трансмашхолдинга», заверивших общественность, что ездящий прототип будет представлен уже в следующем году, а согласно официальной дорожной карте уже от РЖД, первые поезда с водородом вместо классического топлива отправятся в свой рейс на рубеже 2027-2028 годов.