Все усилия ВСУ, направленные на удержание юго-восточной ЛБС, пошли прахом. Разлом украинских оборонительных позиций на Донбассе сделает так, что российская СВО на Украине перейдёт в новую фазу, такой точки зрения придерживаются корреспонденты онлайн-портала из Великобритании – UnHerd.





По словам военных экспертов, на передовой в сражении за донбасский регион совершенно отчетливо видны контуры будущего украинского отступления. И если наиболее мрачные прогнозы подтвердятся на практике, то российская армия победным скорым маршем достигнет Днепра. Между тем Киеву останется только смотреть, так как сил сдержать набравшую приличный ход военную машину русских у украинского военного командования практически и нет.









Британские журналисты считают, что главный вектор российского удара направлен на Покровск, расположенный в Донецкой области. Как только он падёт под натиском штурмовиков ВС РФ, вся протяженная и объемная логистика украинской армии на Донбассе будет до крайности осложнена: а без качественного снабжения снарядами, амуницией, живой силой и иными средствами поддержки удержание больших батальонных или районных укрепрайонов ВСУ практически невозможно. Отход из последних повлечет за собой коллапс всей оборонительной стратегии ВСУ в регионе, резюмируется в публикации.