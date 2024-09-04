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Madarator
Sony потратила 8 лет и 200 млн долларов на разработку игры Concord, а спустя 12 дней её закрыла
На момент написания материала, онлайн командного шутера составил 25 человек.

   Релиз командного шутера от игровой студии Firewalk Studios вышел безликим комом. Шутка ли, спустя 12 дней после премьеры онлайн в сети составил 25 человек. Такие скромные цифры очень быстро привели в чувство топ-менеджеров Sony Interactive Entertainment, решивших на волне громкого провала вообще прекратить проект.

   Известно, что «Конкорд» в качестве игрового релиза появилась 23 августа. Но всё это не важно: по результату статистики от Steam, максимальные пики онлайна в игре про космические приключения едва достигали 600 человек.


Пиковый онлайн в 697 игроков это однозначно приговор от игроков. Расстроенные инвесторы не дадут соврать. Источник изображения: Канобу

   Разочаровавшись в таких довольно скромных показателях, высшие управленцы в лучших традициях гладиаторов Древнего Рима, решили попросту «добить» неудавшийся проект, официально заявив, что уже спустя 3 дня, то есть 6 сентября, игровые площадки для Concord доступны не будут, а сама игра будет изъята из продаж, как онлайн, так и оффлайн. Причем в качестве ориентированной на покупателей программы лояльности, абсолютно все покупатели получат полную компенсацию. Всё то же самое касается и людей, решивших приобрести физическую копию игры.

   Но так как на разработку игры было потрачено около 200 млн. долларов, проект получит второй шанс на «оживление» в виде условно-бесплатной реинкарнации.

   Сама явно неудавшаяся игра, представляет собой по сюжету группу космических правонарушителей, главная цель которых состоит в проведении совместных рискованных миссий, где в роли соперников выступают точно такие же парии. В потенциальных планах Сони была заявлена как минимум годовая поддержка различных аддонов и обновлений к игре.

#sony interactive entertainment #concord
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