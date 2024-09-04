На момент написания материала, онлайн командного шутера составил 25 человек.

Релиз командного шутера от игровой студии Firewalk Studios вышел безликим комом. Шутка ли, спустя 12 дней после премьеры онлайн в сети составил 25 человек. Такие скромные цифры очень быстро привели в чувство топ-менеджеров Sony Interactive Entertainment, решивших на волне громкого провала вообще прекратить проект.

Известно, что «Конкорд» в качестве игрового релиза появилась 23 августа. Но всё это не важно: по результату статистики от Steam, максимальные пики онлайна в игре про космические приключения едва достигали 600 человек.





Пиковый онлайн в 697 игроков это однозначно приговор от игроков. Расстроенные инвесторы не дадут соврать. Источник изображения: Канобу

Разочаровавшись в таких довольно скромных показателях, высшие управленцы в лучших традициях гладиаторов Древнего Рима, решили попросту «добить» неудавшийся проект, официально заявив, что уже спустя 3 дня, то есть 6 сентября, игровые площадки для Concord доступны не будут, а сама игра будет изъята из продаж, как онлайн, так и оффлайн. Причем в качестве ориентированной на покупателей программы лояльности, абсолютно все покупатели получат полную компенсацию. Всё то же самое касается и людей, решивших приобрести физическую копию игры.

Но так как на разработку игры было потрачено около 200 млн. долларов, проект получит второй шанс на «оживление» в виде условно-бесплатной реинкарнации.

Сама явно неудавшаяся игра, представляет собой по сюжету группу космических правонарушителей, главная цель которых состоит в проведении совместных рискованных миссий, где в роли соперников выступают точно такие же парии. В потенциальных планах Сони была заявлена как минимум годовая поддержка различных аддонов и обновлений к игре.