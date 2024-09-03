Оборонительная стратегия украинской армии дала трещину ещё в боях за Бахмут и Авдеевку: теперь удерживать даже более важные города в ВСУ сил нет.

Российская армия как дорожный каток, не замечая совершенно никаких трудностей, двигается словно большой камень с высокой горы. Об успехах ВС РФ, когда последние сумели значительно увеличить площадь освобождаемых земель, рассказывает свежий материал германских корреспондентов Die Welt. Оные, в качестве верифицирующей информации, использовали данные, предоставленные Институтом изучения войны.

В журналистском материале подчеркивается, что лучший темп продвижения вперёд, который прямо сейчас демонстрируют передовые российские группы, был примерно 2 года назад в октябре позапрошлого года. Так только за август войска России смогли освободить 477 кв. километров.

Самые лучшие достижения на поле боя были отмечены в ДНР: прямо сейчас отечественные подразделения находятся лишь в 10 км от архиважного для украинской обороны на Донбассе города Покровска. И сил сдержать стремительный натиск ВС России у украинского Генштаба нет.

По мнению сотрудников американского журнала Forbes, часть украинских бригад вблизи Красноармейска вполне могут оказаться в оперативном окружении, если их командование промедлит и не отдаст приказ на организованный отход из формирующегося огневого мешка.