Спасти положение может лишь стремительная "экстракшен" подальше в украинский тыл.

Сотни солдат и офицеров ВСУ, сражающихся на южном фасе обороны Покровска, с высокой вероятностью могут оказаться в оперативном окружении, считает редакция Forbes. Самым лучшим решением украинского командования, по мнению всё тех же иностранных корреспондентов, было бы как можно скорейшее решение переместить полуокруженных военнослужащих дальше в украинский тыл, но прислушаются ли к таким советам генералы ВСУ и лично президент Украины Владимир Зеленский?

В публикации особо подчеркивается, что рядом с украинскими блиндажами находится мощная армейская группировка ВС РФ, чей личный состав может исчисляться как минимум 10 000 бойцов. И именно эта бригада идёт по украинским флангам, стараясь обойти украинские защитные укрепления, расположенные в районе поселения Мемрик и речного массива Волчья.





Такой ход российского Генштаба сформировал глубокий нарост в направлении уже отечественных позиций и если армия РФ сумеет перерезать горловину выступа, то котёл будет официально закрытым.

Работники американской прессы перечислили, кто может попасть в окружение: отряды 59-й бригады ВСУ, егеря 68-й бригады, часть 117-й бригады ТрО и, наконец, подразделения 15-й бригады Нацгвардии.

"Кишка" в которой находятся ВСУ. Источник изображения: Страна.ua







И как лишний раз напомнили авторы публикации, лучшим бы решением было отдать приказ на отступление не завтра или спустя неделю, а уже вчера: иначе передовые отряды российских штурмовиков отрежут пути снабжения и отступления. Такую точку зрения высказали эксперты-аналитики из Conflict Intelligence Team.

Если украинский Генштаб готов пожертвовать 50 кв. километрами территории, то сможет сохранить несколько ослабевших, но батальонов, если успеет отдать приказ на отход, - резюмировали в Форбс.