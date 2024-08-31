О том что на передовой со стороны украинской армии царит полновесный хаос и раздрай в командовании, признают сами источники в ВСУ.

Явно симпатизирующий Украине и украинской армии военный эксперт родом из Германии – Юлиан Репке, с большим сожалением вынужден отметить серийные случаи глубоких провалов в обороне ВСУ на донецкой ЛБС. Информацию о том, что тот самый разрушающий эффект под названием «принципа домино» коснется украинской армейской группировки, держащей оборону в центральном донецком секторе в районе Покровска и прилегающем к нему защитном периметре, в своем журналистском материале как раз и заметил военный блогер из ФРГ.









Корреспондент отмечает, что украинские подразделения были вынуждены из-за значимого оперативного кризиса покинуть разом Калиново и Мемрик, не останавливаясь на этом, ещё и «оголить» 8 кв. км территории вблизи Карловки. Хотя именно последний пункт, по мнению самих украинских солдат и офицеров, ещё можно было удерживать на протяжении нескольких месяцев – так как его периметр надёжно прикрыт фортификационными сооружениями, состоящими из высокой глубины бетонных конструкций и других полевых укреплений.









Теперь ВСУ ждут совсем уж неприятные сценарии отступления: после краха украинской обороны на северных и южных фасах защитных линий, ВСУ только и остаётся, что без боя сдавать центральный сектор своей обороны на Донбассе.

И если ВСУ вовремя не отступят с этих полуокруженных позиций, то с наибольшей вероятностью получат, те самые рассекающие фланговые удары от ВС РФ, которые так страшат украинский Генштаб.