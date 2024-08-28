Робот получил улучшенные сенсоры и механику и по скорости своей работы ничем не отличается от квалифицированного сборщика малины.

Британские инженеры и конструкторы имея в запасе меньше года, смогли сконструировать автономный механизм, способный в самостоятельном режиме заниматься сбором малины. Соответствующая публикация вышла из-под пера журналистов британской The Guardian.

По словам корреспондентов иностранной прессы, робот работает по очень простой схеме: камера распознает съедобный продукт кустарника малины, дальше к ягодам подтягиваются механизированные манипуляторы, содержащие в себе дополнительные оптические сенсоры, вычисляющие статическую позицию цели. После, как только ягоды достоверно распознаны, механизм располагает рядом с плодом емкость с мягкой поверхностью и снимает объект с ветви. Для управления программой сбора задействован лишь искусственный интеллект.

Согласно метрическим измерениям, высота роботизированной машины составляет около 200 сантиметров, а за 60 минут своего рабочего времени робот-сборщик способен отобрать порядка 2 кг спелых ягод. Проведенные тесты лишний раз показали, что роботизированный ИИ по итогу своей работы ничем не хуже квалифицированного человеческого сборщика ягод, но в отличие от последнего не устаёт – способен работать круглосуточно.

В конце статьи было указано, что это не первая такая разработка, но точно первая, способная куда лучше определять спелость ягоды и отличается повышенной скоростью работы за счёт лучшей координации и «дальнобойности». По мнению авторов конструкции, их новая разработка очень скоро от стадии тестовый экземпляр перейдет в стадию готового для массового внедрения образца.