После незаконного "оформления" Павла Дурова у представителей французских властей могут появиться "легальные" бэкдоры к Телеграм.

Самый безопасный и лучший способ осуществлять обмен важными и личными данными при помощи Telegram – это создать секретный чат. Такого мнения в беседе с журналистами из РИА Новости придерживается аналитик по сетевой безопасности Владимир Дащенко – штатный сотрудник Kaspersky ICS CERT.

По словам мужчины использовать секретные чаты необходимо, потому что они работают по так называемому принципу сквозного шифрования. А вот худший способ «отказаться от безопасности» – это на постоянной основе полагаться на использование открытых и несекретных «комнат бесед».

Как более подробно объяснил эксперт, делая выбор в пользу сквозного шифрования, пользователь получает личный инструментарий шифрования и дешифрирования: потому что подобного рода деятельность выполняется исключительно на устройствах собеседников.





Если же пользователь действует иным способом, делая свой выбор в пользу публичных и групповых чатов, тогда все данные хранятся не в мобильных девайсах юзеров, а в облачном хранилище серверов платформы Telegram. Разумеется, это небезопасно, резюмировал сотрудник Касперского.

А мы напомним предысторию свежих событий, согласно которым по явно сфабрикованному обвинению, составленному за очень короткое время, Павел Дуров – «патриарх Телеграма», решивший приземлиться в Париже по личным делам, был задержан в минувшую субботу в воздушной гавани Ле-Бурже. В качестве обвинений миллиардеру выдвинуты нарушения 12 уголовных статей.