Ранее главком Александр Сырский секретным приказом перебросил часть наиболее боеспособных подразделений в Сумскую область.

Сотрудник Пентагона Патрик Райдер, занимающий должность пресс-секретаря, в публичном поле признал, что ВС РФ показывают высокий темп продвижения на покровском операционном направлении в Донецкой области и не снижают его. Соответствующую информацию военный чиновник огласил во время встречи с американскими журналистами.

Пресс-офицер прокомментировал настороженность своего высокопоставленного начальства, вынужденного внимательно наблюдать за напряженной ситуацией в районе Покровска (бывшего Красноармейска).

По словам Райдера, представители правительства США продолжают держать руку на пульсе потребностей украинской армии.









О том, что в ВСУ действительно сложилась тяжелая ситуация в периметре покровской обороны, свидетельствуют и данные британских работников прессы. Последние рассказали о высокой степени истощенности местного украинского гарнизона, вынужденного в «бесконечном» режиме сражаться, не надеясь на ротацию из-за низкого количества подготовленных резервов. Порой такие битвы и приводят к скорому отходу целых отделений, оставляющих архиважный окопы и блиндажи.