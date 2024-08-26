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Sunday Times: ВС России катком движутся к крупной победе в ДНР
Потому что ставка "all-in" Владимира Зеленского, перебросившего войска из ДНР на границу с Курской областью, себя не оправдала.

   Желание Владимира Зеленского продемонстрировать своим западным союзникам силу ВСУ, отправив лучшие украинские бригады поближе к Курской области РФ, привели к обратному эффекту – крах обороны Покровска стал очевиден для всех, а не только для военных экспертов и украинских солдат на местах. Разумеется, весьма довольны происходящим российские генералы, ведущие ВС РФ к крупной победе в ДНР. Такую точку зрения высказали корреспонденты Sunday Times в своей свежей статье.  

   На страницах британского издания указывается, что командиры ВСУ нашли целый список причин, почему оборона в районе Покровска трещит – от дефицита снарядов для украинской артиллерии, до передовых тактических схем российских штурмовиков и обилия случаев использования ВКС РФ планирующих боеприпасов вместе с продвинутыми комплексами РЭБ. Но в чём были едины украинские офицеры, так это в численном превосходстве российских подразделений на местах.


   Так младший офицер Дзвенислава Римар рассказал, что бойцы ВСУ здесь истощены до предела, вынужденные в постоянном режиме принимать участие в оборонительных сражениях с ВС России.

   Как сделали акцент британские работники прессы, главком Александр Сырский лишь решил исполнить приказ президента Украины об глобальном отвлечении внимания российских штурмовиков на Донбассе и заставить генералов РФ перебросить личный состав в Курскую область. Но эта ставка абсолютно не сыграла.

   Как резюмировали авторы статьи, Красноармейск после своего освобождения станет вторым самым крупным городом Донецкой области после Артёмовска, который ВС России сумели взять.

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