Financial Times называет Х-101 одной из самых современных российских крылатых ракет, выполненных с использованием технологий снижения радиолокационной заметности.

В понедельник 26 августа силами российских ВКС с использованием стратегической авиации в виде дальних бомбардировщиков Ту-160М и турбовинтовых стратегов Ту-95МС была проведена массированная атака энергетической инфраструктуры украинского государства, при помощи которой осуществлялось снабжение военных производств и военных баз. Крупномасштабную воздушную атаку поддержали и операторы дальних дронов-камикадзе «Герань», количество запуска которых составило не менее 50 единиц. А о том, что сегодняшний день был явно непростым для украинского ПВО, лишний раз свидетельствует видео, записанное украинским очевидцем. Соответствующий материал выложил ТГ-канал «Военный осведомитель».





Запуск "Сто первой" при помощи Т-160М







По подсчётам комментатора, снимавшего небо со стремительно пролетавшими куда-то вдаль отечественными ракетами серии Х-101, он зафиксировал на камеру мобильного телефона порядка 10 ракет. Само видео начинается с 8-го воздушного боеприпаса, так как запись началась не сразу.





Х-101 в украинском небе 26 августа. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А тем временем про последнюю итерацию крылатого боеприпаса Х-101 стратегического назначения, выполненного с технологиями пониженной радиолокационной заметности известно, что для повышения мощи ударов боевая часть увеличена вдвое: вместо «базовых» 400 килограмм ракетный снаряд оснащается 800-килограммовой «сдвоенной» БЧ. Существует предположение, что это было сделано за счёт снижения объёма топлива, размещаемого внутри снаряда. Вместо 5500 километров ракета теперь летит меньше – но в любом случае уменьшенного километража достаточно для поражения абсолютно любых целей, в том числе и на Западной Украине. На выбор предлагаются осколочно-фугасная, фугасная и кассетная боевые части.





Количество ракетных ударов, сумевших минуть украинское ПВО. Источник: ТГ-канал "Изнанка"





В роли авиационных носителей выступают борта Ту-160 и Ту-95МС. В первом случае используется 12 ракет, а в случае «Девяносто пятого» - восемь.