Но поспешили обрадовать украинский Генштаб: такая ракета теперь имеет в двое меньший радиус полёта

До недавнего времени на Западе отчего-то были уверены, что в российской армии если и есть оружие, то оно большей части «ржавое» и по уровню развития своих тактико-технических характеристик соответствует на 100% эпохе правления «царя Гороха». Разумеется все эти предрассудки касались не только танков и самолётов, которые на самом деле ждут не дождутся прямого боестолкновения с американскими Abrams, немецкими Leopard и истребителями F-16 соответственно, но и различного рода ракет, в том числе сугубо авиационных. Причем некоторые из военных аналитиков уверены, что Россия «выезжает» на своей СВО, проводимой на Украине, исключительно за счёт успеха ушедшего с пьедестала исторической действительности СССР. А точнее многочисленных его арсеналов.

Но как оказалось, текущие российские специалисты не почивают на достижениях своих советских предшественников, а творчески переосмысливают их оружейное «наследство». В данном конкретном случае речь идёт о ракетах Х-101, получивших в качестве «боевого усиления» дополнительную боеголовку.

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Как заявлено в британском ежедневном буклете, выпускаемом аналитиками разведки, объясняющими смысл появления второй боевой части в том, что с двумя БЧ ракета раскрывает свой боевой потенциал на 90% против слабозащищенных целей. В разведывательном ведомстве утверждают, что дополнительная боевая часть представляет собой осколочный боеприпас.





Тот самый "бюллетень британского разведчика" от 8 мая







И как считают лондонские специалисты, теперь Х-101 пролетает ровно в 2 раза меньшее расстояние, но всё равно этого результата достаточно для покрытия по воздуху траектории для любого объекта, размещенного на территории Украины.