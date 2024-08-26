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Madarator
Ростех: Самым лучшим оружием против американского HIMARS является Искандер
Дальнобойная российская ракета уже множество раз уничтожала бронированные пусковые установки M142

   ОТРК «Искандер» продолжает оставаться самой грозной силой в борьбе с американскими реактивными системами залпового огня, выполненными на базе M142 HIMARS. Лучшее тому подтверждение – многочисленные кадры объективного контроля, на которых при помощи видео, записанного разведывательными аппаратами, видны уничтоженные бронированные корпуса с направляющими для ракет и реактивных снарядов, застигнутые врасплох прямо на стартовых позициях или на стоянке в ближнем тылу. Во всех этих случаях результат огневого налёта боевых частей 9К720 близок к стопроцентной эффективности.



   В Ростехе прокомментировали, что снаряд «Искандера» очень трудно сбить даже современными комплексами ПВО западного производства, которые есть у Украины. При этом массивная боевая часть ввиду большого количества взрывчатого вещества в своем составе позволяет при своей детонации на месте прилёта образовывать масштабное поле поражения, накрывающее существенную площадь – что тоже неоднократно демонстрировалось на практике в зоне СВО.  

   Текущая модификация «Искандера-М» умеет поражать цели в пределах боевого радиуса до 500 км, взлетая перед атакой на высоту до 100 км, после чего со скоростью, близкой к гиперзвуковой, пикирует. Для перехода мобильной платформы из походного положения в рабочее требуется немногим менее 4 минуты, после чего 2 ракеты комплекса могут быть запущены с интервалом в 60 секунд.

   В качестве различных боевых частей могут быть задействованы как обычные боеприпасы – осколочно-фугасные, кассетные и бетонобойные, как и так называемые спецбоеприпасы, содержащие в себе ядерный заряд.

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