"Старший брат HIMARS" – гусеничная установка M270 MLRS была уничтожена около Херсона.









Рядом с поселением Березноватое, расположенным в нескольких десятках километров от Херсона, гусеничная «версия HIMARS» – M270, была поражена сверхточным прилётом неизвестной российской ракеты – предположительно это был боеприпас 9М723-1 из линейки квазибаллистических выстрелов оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».





Фиксация отдельно стоящей бронетехники ВСУ – собственно сама пусковая установка и заряжающая машина. Источник изображения: ТГ-канал "Изнанка"





Так внимательно рассматривая кадры воздушного объективного контроля, предусмотрительно записанные одним из российских разведывательных БПЛА, вылетевшим в квадрат нахождения скрытого пункта размещения MLRS, о котором российской разведке рассказали местные жители, можно заметить, что ВСУ потеряли не только саму пусковую установку.





Два сполоха взрывов зафиксировали поражение ещё и размещенного поблизости склада со снарядами.





Черно-белые кадры, записанные через фильтр ИК-излучения, засвидетельствовали, как отправились в совместное путешествие в утиль, помимо самой установки РСЗО, ещё и тяжелый грузовик с ракетами для ПУ и машина для снаряжения выстрелами.









Но на этом «минусы» для ВСУ не закончились – ударная волна и широкое осколочное поле настигли и рядом расположенный замаскированный склад со снарядами: об этом свидетельствует второй белый «засвет» на представленном ТГ-каналом «Изнанка» видео, показавшим детонацию помещения с боеприпасами M270.