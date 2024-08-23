Обновлённый гражданский самолёт поднялся в воздух при помощи отечественных двигателей ПД-14, заменивших американский мотор PW1400G.

Во время подготовки перед демонстрационными полётами МС-21 исполнил ранверсман – фигуру высшего пилотажа, обычно доступную лишь пилотам, управляющим боевой авиацией. Соответствующие кадры, впечатлившие подписчиков официального ТГ-канала «Ростеха», выложила администрация канала.

Как объяснили в комментариях – поворот на горке, это элемент набора высоты при котором соблюдается постоянный угол наклона. В момент выполнения трюка самолёт меняет направление движения, но диапазон высоты, в котором находится борт, находится без изменений. Обычно эта фигура используется непосредственно в момент боевой работы истребительной или штурмовой авиации, когда нужно резко провести атаку или контратакующие действия.

Поворот на горке (Ранверсман). Источник изображения: vokrugsveta.ru



Добавили в «Ростехе», почему разрешение на выполнение сложного маневра было выдано без разговоров – всё объясняется высокой степенью надёжности конструкции самолётного планера, улучшенной аэродинамикой и актуальной версией системы управления полётами.

Но чтобы фигура высшего пилотажа получилась наверняка, её выполняли при помощи пустого самолёта и при полупустых топливных баках – соответствующее решение позволило значительно увеличить тяговооруженность.





А мы вспомним, что МС-21 относится к среднемагистральным пассажирским лайнерам с узким фюзеляжем, предназначенным для комфортного размещения 211 человека в качестве пассажиров с дальностью полёта до 5100 км. Всего двухдвигательный самолёт способен взлететь с максимальной нагрузкой до 20 тонн. В качестве шага к импортозамещению силовые агрегаты PW1400G производства США были заменены на российские двигатели ПД-14. Следующим шагом планируется убрать зарубежные комплектующие порядка 36 систем – российские аналоги 33 систем уже находятся в режиме тестовых испытаний.