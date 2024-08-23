Тем временем в России производится около 1000 различных дронов только за сутки.

Латвия решила отправить самую крупную партию помощи беспилотной авиацией для военных нужд Украины. Речь идёт о поставках 1400 беспилотных воздушных дронов, остро необходимых украинской армии. О грядущей передаче груза военного назначения рассказал лично глава местного оборонного ведомства – министр Андрис Спрудс.





Самым крупным латвийским предприятием, выпускающим различные беспилотники, является производитель «UAVFACTORY». Как сообщает официальная пресс-служба коммерческой организации, латвийские дроны пользуются определенной популярностью в различных частях мира – от США и Канады, до Австралии и ряда европейских государств. Большинство из новинок компании осуществляют свой взлёт при помощи стартовой катапульты.





Как пояснил высокопоставленный военный чиновник, все БПЛА, которые увидят украинские солдаты и офицеры, изготовлены силами местных производственников: для этого бюджет латвийского государства раскошелился на закупку порядка 2700 дронов. Об этом сообщил онлайн-портал LSM.





На производстве другого известного латвийского предприятия – Edge Autonomy, 7 февраля 2023 года вспыхнул пожар, уничтоживший ряд цехов, занятых производством дронов, предназначавшихся для отправки ВСУ. Причины возникновения пожара оказались неизвестны. По словам очевидцев, перед возгоранием произошел взрыв.





Информацию о том, что Киев не останется без военной поддержки со стороны маленького балтийского государства, ещё в прошлом месяце сообщили высшие чиновники Латвии. В своем сообщении функционеры сделали обещание о скорой отправке 2500 летательных аппаратов уровня БЛПА\ДПЛА 22 июля. На эти нужды планировалось израсходовать 4 млн. евро, что как мы видим, было сделано.