Тяжелая броня спереди не защищает зарубежные танки от ударов сзади в отсек МТО или прилёта сверху – военная техника Запада ценой в полмиллиарда рублей как Abrams, уничтожается fpv-дронами за 50 тыс. рублей, как дрон-камикадзе BT-40.

Зарубежные союзники Киева, отправив для поддержки украинской армии британский ОБТ Challenger 2 и германский Leopard 2, дискредитировали свой танкопром: иностранные покупатели тяжелой бронетехники воочию убеждаются, наблюдая за ходом российской СВО, что Т-90М «Прорыв» на голову выше западных танков. Соответствующее заявление сделал главный управляющий ГК «Ростех» – Сергей Чемезов в беседе с журналистами ТАСС.





Большую башню и основание пушки называют самыми уязвимыми местами британского Challenger 2, если забыть уязвимость основного английского танка перед минами и ударами в заброневое пространство продвинутыми версиями дронов-камикадзе. Интересный факт: Челленджер в Курской области был уничтожен атакой ударно-разведывательного вертолёта Ка-52М "Аллигатор" при помощи тяжелой ракеты "Вихрь-1".





Российский топ-менеджер напомнил, что британский танк «Челленджер», как и немецкий «Леопард», не показали чего-то такого, чем смогли удивить на поле боя российских солдат. Даже если разговор заводить о продукте американской General Dynamics – танке Abrams M1A1SA, тоже активном участнике спецоперации со стороны украинской армии, то этот образец, имея объективные проблемы, всё равно много лучше, чем британские Челленджеры,- заявил Чемезов.





Т-90 в зависимости от уровня оснащения, может стоить как 2,5 млн. долларов в экспортном варианте, так и все 4,5 млн. долларов, если речь идёт о самой последней модификации Т-90М "Прорыв".





А вот российский «Прорыв» куда лучше и европейских, и американских ОБТ. О том, кто на самом деле мировой лидер в производстве танков, соответствующих современным вооруженным конфликтам высокой интенсивности, знают не только западные специалисты по танкам, но и большинство зарубежных покупателей, очень быстро разочаровавшихся в медлительности и уязвимости западных машин на поле боя современного конфликта.