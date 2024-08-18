Удар настиг самого редкого западного танка в составе ВСУ прямо на марше в Курской области.

Неудачный вояж зарубежной танковой техники по российской приграничной территории курского региона продолжается. Так во время передвижения по одной из дорог Курщины под разящий удар очередного военного продукта тульских оружейников – ПТРК «Вихрь-1», попал ОБТ «Challenger 2». И как пишет ТГ-канал «Русское оружие», удар наносился тандемным кумулятивным боеприпасом.









Меткий выстрел с большого расстояния был нанесен лётным составом обновлённого ударно-разведывательного вертолёта Ка-52М «Аллигатор», когда штурман выпустил в сторону обнаруженной важной цели тяжелую противотанковую ракету. Наведение было выполнено в сложных условиях под покровом ночи, но оснащение винтокрылой машины продвинутым и усовершенствованным ГОЭС-451М комплексом оптико-электронной разведки относительно своего предшественника, не дало танку оппонента шанса избежать обнаружения, последующих идентификации и поражения. Тепловизор комплекса позволяет находить и захватывать цели на расстоянии до 10 000 метров в тёмное время суток.





Узнаваемый силуэт Челленджера-2 в курском приграничье





И хотя видео обрывается, высока вероятность, что при встрече БЧ «Вихря» с боковой плоскостью под углом 45 градусов, всё-таки броня британской машины была сначала прожжена, а затем внутреннее пространство танка оказалось уничтожено. Соответствующую раскладку даёт военный эксперт Евгений Даманцев.





Момент удара в бортовой бронелист британского танка





А мы вспомним, что это уже второе видео выведения из строя Challenger Mk.2 во время приграничного рейда ВСУ. В самый первый раз один из украинских Челленджеров был остановлен обновлённой версией «Ланцета-3М».