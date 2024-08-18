Неудачный вояж зарубежной танковой техники по российской приграничной территории курского региона продолжается. Так во время передвижения по одной из дорог Курщины под разящий удар очередного военного продукта тульских оружейников – ПТРК «Вихрь-1», попал ОБТ «Challenger 2». И как пишет ТГ-канал «Русское оружие», удар наносился тандемным кумулятивным боеприпасом.
Меткий выстрел с большого расстояния был нанесен лётным составом обновлённого ударно-разведывательного вертолёта Ка-52М «Аллигатор», когда штурман выпустил в сторону обнаруженной важной цели тяжелую противотанковую ракету. Наведение было выполнено в сложных условиях под покровом ночи, но оснащение винтокрылой машины продвинутым и усовершенствованным ГОЭС-451М комплексом оптико-электронной разведки относительно своего предшественника, не дало танку оппонента шанса избежать обнаружения, последующих идентификации и поражения. Тепловизор комплекса позволяет находить и захватывать цели на расстоянии до 10 000 метров в тёмное время суток.
Узнаваемый силуэт Челленджера-2 в курском приграничье
И хотя видео обрывается, высока вероятность, что при встрече БЧ «Вихря» с боковой плоскостью под углом 45 градусов, всё-таки броня британской машины была сначала прожжена, а затем внутреннее пространство танка оказалось уничтожено. Соответствующую раскладку даёт военный эксперт Евгений Даманцев.
Момент удара в бортовой бронелист британского танка
А мы вспомним, что это уже второе видео выведения из строя Challenger Mk.2 во время приграничного рейда ВСУ. В самый первый раз один из украинских Челленджеров был остановлен обновлённой версией «Ланцета-3М».