Потому что самые опытные ветераны отправлены в авантюру в Курской области, а уровень тактической подготовки командиров среднего звена ВСУ слишком слаб.

Украина терпит серьёзные поражения в боях за Донецкую область. Всё это вызвано не в последнюю очередь слабой подготовкой новичков воинской службы, чьи армейские навыки оставляют желать лучшего, пишет ИА Associated Press.

По словам офицера элитной 47-ой бригады ВСУ, новопризванные демонстрируют все признаки нулевой военной подготовки, неспособные разобрать личное оружие, не умеющие стрелять и отказывающиеся это делать. Помимо плохих индивидуальных навыков обращения с автоматами, новобранцы не могут координировать своё перемещение в маневренных боях и если ситуация на передовой переходит в непростую стадию, попросту уходят с боевых позиций, не дожидаясь необходимого в таких случаях приказа. Ещё больше усугубляет обстановку доминация российской армии в количестве снарядов на поле боя и в воздушном превосходстве, когда авиация ВКС РФ безраздельно царствует. Из-за этих причин в комплексе украинской армии в ДНР приходится постоянно отступать.









Заокеанские корреспонденты пришли к выводу, что плохая оперативная ситуация под Покровском возможна именно из-за того, что новобранцы не в силах противостоять закаленным в боях российским штурмовикам, поэтому успех ВС РФ очевиден для всех.

Хотя ряд работников прессы утверждает, что не только лишь плохая обученность – это единственная причина неуспеха украинской обороны в ДНР. На самом деле большая часть украинских командиров попросту прикрываются плохой подготовкой своих подчиненных, что бы замаскировать свой собственный «тактический критический промах».