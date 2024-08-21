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Madarator
FT: Оборона ВСУ в Донецкой области осталась без снарядов и солдат после рейда в курское приграничье
Вместо сбережения дефицитных резервов, ВСУ отправили в огневой мешок.

   Владимир Зеленский решился на крайне сомнительные действия: приказал главкому ВСУ Сырскому собрать с передовой наиболее боеспособные подразделения и отправить их в приграничный рейд на Курскую область РФ. Но помимо одобрения действий европейской прессой, операция в курском регионе лишь придала дополнительный темп продвижению ВС России на Донбассе – только за 7 последних дней российские штурмовики заняли 12 населённых пунктов, в том числе город Нью-Йорк (Новгородское).

   Причем в качестве аргумента в пользу рискованности задумки, в свежей публикации Financial Times особенно подчеркивается, что для действия первого этапа Сырскому потребовалось перебросить с донецкого направления и окружающих секторов, как минимум 10 тыс. украинских солдат и офицеров, значимая часть из которых входила в десантно-штурмовые бригады, которые в любой армии относятся к элитным.



   При этом для снабжения этих подразделений был установлен приоритет, где для нужды оных, с других направлений изымаются «излишки» снарядов и вооружений, плюс самые закалённые в боях солдаты тоже перебрасываются к границам РФ. Такие сведения западному изданию предоставили сами офицеры ВСУ.

   И что хуже всего, чтобы окончательно рейд украинской армии не забуксовал, вдобавок к этим десяти тысячам, Сырский вынужден забрасывать всё новые и новые батальоны, критически ослабляя оборону не только в районе Донбасса.  

#россия #украина #инопресса #инопресса о всу #инопресса об украине
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