Темп наступления армии РФ украинскому Генштабу замедлить никак не получается.

Согласно специализированному ТГ-каналу «Map360», показавшему в динамике темп наступления российской армии в боях за освобождение Донецкой области от присутствия ВСУ, отечественные подразделения за 7 дней активных сражений на покровском и торецком операционных направлениях добились значимых результатов. В качестве заслуженных достижений можно записать освобождение как минимум 12 населённых пунктов.

На данный момент времени основной удар и точка давления со стороны ВС России сместились с города Константиновка на Курахово – из-за явной неустойчивости украинской обороны в районе южного фланга наступления.

Десять поселений освобождены от солдат и офицеров ВСУ под Покровском общей площадью 70 кв. км и два достаточно крупных н.п. в районе Торецка. Это Железное и шахтёрский посёлок Нью-Йорк совокупной площадью 23 кв. км.

Такие новости вряд ли обрадуют украинский Генштаб, который до сих пор не признал в своих официальных сводках потерю Бахмута (Артёмовска) и Авдеевки.