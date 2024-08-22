Американский ОБТ, чья средняя стоимость эквивалентна 7 млн. долларов, был выведен из строя бутылкой с бензином.

В мировой Сети появилось видео, как остановленный ранее засадой российских штурмовиков американский танк ВСУ Abrams M1A1SA был окончательно уничтожен в боях за курское приграничье.

Так во время стрелкового боя, когда военнослужащие 228-го полка ВС России вышли победителями, часть бойцов добралась до американской тяжелой техники, обнаружив, что силовой агрегат бронемашины не заглушен и продолжает мощно шуметь.









После короткого совещания в штурмовой группе решили поврежденную технику не эвакуировать в российский тыл в качестве трофея, а безопасно обезвредить на месте. Для этого, как пишет ТГ-канал «Архангелы спецназа», была использована обыкновенная пластиковая бутыль с горючей жидкостью. После задействования последней, обездвиженный танк запылал как факел и был окончательно выведен из строя, неспособный к дальнейшему использованию.

Новость о том, что образец американского танкопрома так и не смог показать чего-то достойного во время приграничных боёв в Курщине и был остановлен умелыми действиями отечественных танкоборцев, рассказал глава спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов. И как резюмировал высший офицер ВС России, танки, чья стоимость превышает 7 млн. долларов, отправляются в утиль средствами поражения, цена за которые едва ли дотягивает до 50 тыс. рублей. Речь шла о дешёвых fpv-коптерах с функционалом воздушного камикадзе.









Ранее на покровском операционном направлении отправился на свалку металлолома усовершенствованный силами украинских ремонтников Abrams, для дополнительной защиты которого был использован обширный запас блоков ДЗ «Контакт-1».