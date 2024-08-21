Американский основной танк не спасли ни толстая броня, ни щедро установленные блоки динамической защиты "Контакт-1".

Передавая украинской армии партию из 31 боевых единиц основного боевого танка американской армии Abrams M1A1SA, генералы Пентагона думали, что лишь увидев узнаваемый силуэт зарубежного ОБТ, российские подразделения буквально разбегутся. Именно так планировалось прорвать знаменитую линию Суровикина в Запорожской области. Но вместо танка прорыва, ВСУ получили ещё один проблемный образец западных вооружений, найти запчасти для которого представляется большой проблемой, как и добиться победы в бою. Даже с измененными в лучшую сторону защитными характеристиками. Но обо всём по порядку.

В бытность свою, как только Абрамс вышел с завода, у американских бронетанковых специалистов бытовало мнение, что местным танкам не нужно защитное решение в виде динамических блоков, как у их советских визави: вся надежда была на основные слои брони, которые тогдашние снаряды советских ОБТ пробить не могли, к тому же поля сражений той эпохи не были перенасыщены самыми современными ПТРК, умеющими не слепо бить, куда направит ракету оператор комплекса, а в самые уязвимые места, как происходит прямо сейчас.

Но сейчас другие времена, именно fpv-коптеры с функциями камикадзе стали самым настоящим приговором для любых современных танков, что очень быстро поняли в ВСУ. И оснастили один из переданных Абрамсов блоками ДЗ «Контакт-1».

Правда такой опыт не гарантирует 100% стойкости, и ТГ-канал «Военный осведомитель» публикует кадры обновлённого блоками динамической защиты украинский Abrams, уничтоженный ВС РФ под Покровском.