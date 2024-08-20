Такие "умные бомбы" куда универсальнее чем просто снаряды GPS-навигацией и соответственно – опасней.

Восторг украинской колонны автомобилей, сумевшей прорваться в населённый пункт Коренево Курской области, был чрезвычайно быстро омрачен использованием умных боеприпасов пилотами отечественных ВКС. Для уничтожения автотранспорта ВСУ были использованы передовые авиационные бомбы с лазерным наведением, специально предназначенные для поражения подвижных целей прямо во время марша.





Авиационный снаряд с лазерным наведением КАБ-250ЛГ-Э





Кадры объективного контроля, на которых машины ВСУ, передвигавшиеся по дороге 38К-030 Рыльск-Суджа к периметру речной переправы через Крепну, так и не смогли достигнуть поставленной цели, будучи остановленные комбинированным фугасным и осколочным воздействиями «умных бомб», опубликовал ТГ-канал «Военный осведомитель».





Рейдовые авто военнослужащих ВСУ. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Используя мобильные средства во время приграничного рейда на курский регион, украинский Генштаб оставляет без бронированного транспорта терпящие самое настоящее бедствие свои подразделения, действующие на Донбассе. Из-за этого ЛБС для ВСУ в ДНР стремительно крошится, а отступление до сих пор идёт с крайне незавидными перспективами уже для Украины в целом.





Высокоточный прилёт по машинам украинских сил под Коренево





За последние семь дней ВС России освободили 12 населённых пунктов в Донецкой области.