В будущем перспективные беспилотные дроны-топливозаправщики появятся на других авианосцах и десантных кораблях американского ВМФ.

В США оснастили авианосец CVN-77 блоком управления дронами-топливозаправщиками серии MQ-25 Stingray. При помощи центра беспилотной координации планируется манипулировать ударными, разведывательными и иными типами беспилотников без помощи сухопутных ситуационных комнат, предназначенных конкретно для координации БПЛА. Проект стартовал в рамках Collaborative Combat Aircraft первые по-настоящему серьёзные тесты новейшей платформы должны пройти в 2025 году.

Создали «комнату управления беспилотников» специалисты корпорации Lockheed Martin Skunk Works.









Как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», подобные дроны с функцией заправки в воздухе появятся и на других кораблях-авианосцах ВМС США: CVN-70, CVN-71 и CVN-76. В качестве задачи следующего этапа планируется доукомплектование точно такими же дронами и блоками управления БПЛА и кораблей американских десантников.

О дроне MQ-25 известно, что в скором будущем появятся новые вариации воздушного аппарата с функциями разведчика и ударного беспилотника.