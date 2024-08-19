Сырский решил сыграть в all-in, отправив элитные отряды к российской границе. Но ставка не сыграла.

Украинским военнослужащим так и не удалось удержать за собой Нью-Йорк (Новгородское), а те подразделения ВСУ, которые не сумели вовремя отступить, попали в локальные периметры окружения, бои за оные для украинских солдат будут довольно скоротечны. О том, что очаги сопротивления украинской армии в шахтёрском поселении продолжают уменьшаться, а основные силы ВСУ стремглав отступили, не в силах сдержать мощный порыв российских штурмовых подразделений и боясь попасть в большой котёл, в беседе с журналистами из ТАСС поделились на местах российские офицеры.









Отечественные силовики в комментариях для прессы указывают, что большая часть украинских позиций осталась за внешним периметром населённого пункта, в безуспешных атаках пытаясь причинить урон авангарду ВС РФ.





Оперативная ситуация на 18 августа 23:00 по Москве. Источник изображения: Тг-канал "Диванный Генштаб"





О том, что Нью-Йорк освобождён, сообщали ранее военкоры, обозначив, что российские подразделения достигли западных окраин этого н.п.

Битва за Новгородское развернулась в начале июля.