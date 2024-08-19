Теперь в помощь украинским ремонтникам только "грязь и палки" для починки сверхсложной немецкой техники.

На фоне осторожной оценки действий ВСУ в Курской области от Белого дома и явном неуспехе главной цели в своих курских действиях украинской армии, звучит крайне не вовремя официальный комментарий Берлина, чьи чиновники озвучили неприятное известие для Украины. Так по словам германских журналистов, те самые 3,87 млрд. евро военной поддержки, на сумму которых для нужд украинской армии должны были быть закуплены армией ФРГ вооружения, оказались заморожены. Потому что Германия приняла довольно неожиданное для Владимира Зеленского решение, касающееся ограничения военной помощи для Киева. О тех самых плохих новостях пишет Bild.

Достаточно современная немецкая самоходная гаубица pzh 2000 ВСУ, для которой деталей не хватает уже сейчас.

Немецкое издание в своей свежей публикации уведомило читателей, что Украина в текущем году должна была получить сверхплановую помощь в размере практически 4 млрд. долларов. Такие расчёты сделало Минобороны Германии. За эту десятизначную сумму бундесвер должен был закупить сменные детали, артиллерийские боеприпасы, ударные и разведывательные дроны и бронетехнику. После всё это передать ВСУ. И это была бы именно срочная военная поддержка.

Но такое экстраординарное решение не устроило экономический блок германского правительства, после чего был наложен соответствующий мораторий.

И очень «странно», что информационный холодный душ официального Берлина пролился на фоне расследования по поводу уничтожения «Северных потоков», в котором подозреваются украинские граждане.