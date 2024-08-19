Даже высокоскоростные вольфрамовые шарики остались не у дел.

Близкий разрыв управляемого боеприпаса, выпущенного из американской системы залпового огня «HIMARS», оставил целой отечественную установку РСЗО «Ураган». Вольфрамовые поражающие элементы западного снаряда остались не у дел, как только столкнулись с бронированным корпусом и ударопрочными закаленными стеклами российской БМ-27, пишет ТГ-канал «Военный осведомитель».

После ответный пост вышел от официального представителя государственной корпорации «Ростех» – формального производителя такой техники, где подтвердили, что кабинная установка «Урагана» забронирована, а её защитная стойкость позволяет экипажу получить уверенное прикрытие от пуль, осколков и тех самых боевых элементов, которыми укомплектованы иностранные управляемые боеприпасы.

Максимальная дальность стрельбы фугасными и кассетными боеприпасами9М27Ф и 9М27К составляет порядка 35 километров. Американский Хаймарс же может стрелять от 45 до 85 км. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"

В ГК поставили акцент на том, что живучесть артиллерийских расчётов подвержена влиянию сразу нескольких факторов: качества маскировки, мобильности и защитным свойствам. И именно последняя характеристика позволила экипажу российской машины выйти победителем опосредствованной дуэли против заокеанской колёсной установки M142, чей украинский экипаж безуспешно попытался вывести из строя отечественный аналог.